نصفها بموسكو ..ارتفاع قياسي بإصابات كورونا اليومية في روسيا

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تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيلاتها في فرنسا وألمانيا، لتصبح خامس أعلى دولة في عدد الإصابات في العالم.

شهدت روسيا، الاثنين، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، إذ سجلت 11656 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من نصفها في موسكو، في ظاهرة عزتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف.

وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص.

ويبلغ إجمالي الإصابات المثبتة منذ ظهور الوباء في روسيا 221 ألفا و344 إصابة، بحسب السلطات.

وتعزو السلطات الروسية ارتفاع عدد الحالات المسجلة منذ عشرة أيام إلى تضاعف الاختبارات التي تم إجراؤها – 5.6 مليون حسب تعداد يوم الاثنين – وليس بسبب تسارع انتشار العدوى، وهذا ما يفسر أيضا انخفاض معدل الوفيات.

ويأتي هذا الإعلان فيما من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتماعا حكوميا لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد مهلة الإجازات المدفوعة، والتي تم تطبيقها في روسيا أواخر مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنتهي مساء الاثنين رسميا.