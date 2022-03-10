قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، الخميس، أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء الغزو الروسي للبلد في 24 فبراير الماضي.

وقال التلفزيون الأوكراني: “وفقا لمعلوماتنا فقد غادر نصف عدد سكان كييف المدينة، واليوم أقل من مليوني نسمة لا يزالون فيها”، بحسب فرانس برس.

واتهم ستشار بالرئاسة الأوكرانية، الخميس، روسيا بـ”استهداف المدنيين بعد تباطؤ تقدمها العسكري”.

وقال المستشار أوليكسي أريستوفيتش أيضا إن أوكرانيا لديها ما يكفي من القوات لمقاومة المساعي الروسية للسيطرة على العاصمة كييف.

بدوره، أعرب بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، عن أمله في أن يتحسن وضع ممرات إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية التي تعاني من القصف الروسي.

وصرح ماورير لإذاعة (دويتشلاند فونك) الألمانية، بأن منظمته تعمل منذ أيام للجمع بين الأطراف المتحاربة، وتشجيعهم على إجراء محادثات مفصلة بين الجيشين لتمكين المدنيين من الفرار.

واشتدت رحى الحرب الروسية الأوكرانية مع نهاية أسبوعها الأول، حيث تتقدم القوات الروسية صوب العاصمة كييف وسط تأهب شعبي ومخاوف على حياة المدنيين.

ويثير الهجوم المتوقع على كييف مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة وتتمتع بتراث تاريخي ثري.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية الثلاثاء رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف.