نصف مليون لاجئ أوكراني يعانون من اضطرابات نفسية

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا، اليوم الثلاثاء، إن زهاء نصف مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى بولندا يحتاجون إلى الدعم والمساندة بعد إصابتهم باضطرابات تتعلق بالصحة النفسية، وإن 30 ألفا يعانون من مشاكل حادة تتعلق بصحتهم العقلية.

وقالت بالوما كاتشي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا في إفادة صحفية بجنيف، إن اللاجئين الذين يصلون إلى بولندا يعانون من مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك الإسهال والجفاف، لكن الحاجة الرئيسية تتمثل في الدعم ضد الصدمات النفسية.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، 24 فبراير الماضي بعد إعلان الأخيرة نيتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” وهو ما تراه موسكو يمثل خطرًا على أمنها القومي بسبب تزايد الأنشطة العسكرية للغرب قرب حدودها.

وفور الغزو الروسي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية وعنيفة على روسيا في محاولة لعزلها عن العالم.

أزمة النزوح من أوكرانيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ الآن ثلاثة ملايين و‭‭5‬‬‭‭56924‬‬ شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في إفادة صحافية إن “هذه مرحلة مأساوية أخرى بالنسبة للشعب الأوكراني وتحققت في أقل من شهر”، مؤكداً أن 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.

كما أضاف: “تتحدث عن ربع عدد السكان تقريباً. لم يسبق لسرعة وحجم هذا التدفق وأزمة النزوح هذه مثيل في الآونة الأخيرة”.