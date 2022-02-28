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“نصيحة” من زيلينسكي للجنود الروس: “انقذوا أرواحكم وأرحلوا”

منذ 8 ساعات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جنود روسيا المشاركين في الغزو على بلاده، على إلقاء أسلحتهم والعودة إلى بلدهم، في اليوم الخامس من العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، موجها حديثه إلى الجنود الروس وباللغة الروسية: “انقذوا أرواحكم وارحلوا. لا تصدقوا قادتكم”.

وحضّ الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على ضم بلاده “فورا” إلى التكتل، بموجب إجراء خاص، فيما تدافع عن نفسها أمام القوات الروسية.

ونقلت الغارديان خبرًا مفاده أن الاتحاد الأوروبي يتوقع استلام طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد قريبا.

وقال زيلينسكي: “نناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا فورا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد.. هدفنا هو أن نكون معا في صف جميع الأوروبيين، والأهم هو أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد بأن ذلك منصف وممكن”.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لـ”رويترز” في رسالة نصية، الإثنين، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت أوكرانيا قالت في وقت سابق إن وفدا تابعا لها وصل إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الغزو الذي بدأ الخميس.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن “الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية”.

ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك، وفقا لوكالة أنباء “تاس” الروسية.

    المصدر :
  • وكالات

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