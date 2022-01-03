نظام تداول البورصة في إيران يتعطل عن العمل‎‎

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الاثنين، إن نظام تداول البورصة في العاصمة طهران (TSETMC)، تعطل صباح اليوم الاثنين خلال بدء عمل البورصة.

وذكرت الوكالة الإيرانية عبر موقعها الرسمي: ”تعطل نظام التداول في البورصة خلال تعاملات اليوم في سوق رأس المال، ولا يزال هذا التوقف مستمراً“.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن ”أحد مواقع تطبيقات تداول الأوراق المالية هو نظام تداول الأوراق المالية أو موقع إدارة تكنولوجيا البورصة (TSE)، توقف عن العمل أيضاً“.

ويعد تطبيق ”TSE“ بمثابة جسر بين المساهمين والنشطاء في سوق رأس المال والبورصة الإيرانية ويزود بمعلومات عن حجم التداول والأسهم، كما يوفر إحصائيات يومية للمشاركين في سوق رأس المال، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لإحصاءات التداول.

ولم توضح الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما إذا كان تعطل المنظومة الإلكترونية للتداول في بورصة طهران جاء بسبب هجوم سيبراني.

وجاء الإعلان من إيران، بالتزامن مع قول صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

وتحدثت تقارير صحفية إيرانية، اليوم الاثنين، عن اختراق موقعي ”جيروزاليم“ و ”معاريف“ وظهور خاتم قاسم سليماني على صفحاتهما.

وقالت الصحيفة إنها تعمل على حل مشكلة اختراق موقعها الإلكتروني، مضيفة أن هذا الاختراق ”يمثل تهديداً واضحاً لإسرائيل.