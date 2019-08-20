نظام جديد للهجرة إلى بريطانيا

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قالت بريطانيا الاثنين إنها ستنهي قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد في 31 تشرين الأول، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفاً معادياً للهجرة.

ولم تقل الحكومة البريطانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي سوى إن بريطانيا ستعمل على إنهاء حرية التنقل “بأسرع ما يمكن”، في حال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انتقالي.

ووعد جونسون الذي تولى السلطة الشهر الماضي، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو بلا اتفاق في 31 تشرين الأول.

وقالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجري وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات في مسألة حرية التنقل، سيتم طرحها قريباً، ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.

وقال جونسون لراديو “بي.بي.سي كورنوال”، “ما سنفعله هو ترك الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن تؤول كل هذه السلطات إلى المملكة المتحدة، وهذا لا يعني أننا سنمنع أحداً من دخول هذا البلد، ولا يعني أننا سنصبح معادين للهجرة أو للمهاجرين”.

المصدر وكالات