نظام طهران يشعر بالخطر.. هل يفقد قدرته على تصدير النفط؟!

حذر وزير النفط الإيراني جواد أوجي من أن ن بلاده قد تصبح مستوردة للمشتقات النفطية إذا لم تستثمر في تطوير قطاع النفط والغاز.

وفي اجتماع للفريق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية قال أوجي إن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار للاستثمار في المجال النفطي لتلبية احتياجات البلاد.

وحسب ما ذكر موقع الحكومة الإيرانية في الإنترنت، أعرب أوجي عن أسفه من أن إيران لم تكن تستثمر كما ينبغي، في صناعة النفط والغاز.

يذكر أن مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، أطلق الأسبوع الماضي تحذيرا مماثلا حين قال إنه “إذا لم تنفذ إيران سيناريوهاتها لتلافي التأخر في تطوير حقول الغاز، فإنها ستصبح من مستوردي الغاز خلال أعوام فقط”.

يشار إلى أن وكالة “إسنا” الإيرانية كانت قد أشارت قبل أسبوع إلى انخفاض إنتاج منشآت تكرير النفط الإيرانية بللغ حوالي 11% خلال ثماني سنوات.

ووفقا للوكالة فإن تكرير النفط في إيران لا يشكل أكثر من 2% من التكرير العالمي، علما أن تكرير النفط يقدر بنحو 2.1 مليون برميل يوميا في إيران.

وتخضع إيران، بما في ذلك القطاع النفطي، لعقوبات أمريكية شديدة، حيث تحظر على الشركات التعامل مع طهران.