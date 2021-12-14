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نفتالي بينيت يدخل العزل بعد تشخيص إصابة كورونا بين مرافقيه العائدين من الإمارات

14 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2021 11:57 صباحًا
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دخل العزل الصحي، بعد اكتشاف أحد مرافقي الوفد العائد من الإمارات مصابا بفيروس كورونا.

ووفقا لإجراءات وزارة الصحة الإسرائيلية، دخل نفتالي بينيت والوفد المرافق له في رحلة عودته من الإمارات الحجر الصحي، وسيقومون بإجراء اختبار PCR آخر يوم غد الأربعاء، حيث اتصل مكتب رئيس الوزراء بوزارة الصحة للحصول على تعليمات بمجرد علمه بأن شخصا مصابا كان على متن الرحلة.

وكان نفتالي بينيت، قد وصل إلى أبوظبي، في أول زيارة من نوعها للإمارات، يوم الأحد الماضي، حيث استقبله ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين.

وبحث بن زايد وبينيت مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار “اتفاق السلام الإبراهيمي” الذي وقعه البلدان في العام الماضي.

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