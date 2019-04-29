نقابة الصحافيين تطالب بتحرك دولي لإيقاف جرائم الحوثي

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طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بتحرك دولي لإيقاف جرائم ميليشيات الحوثي بحق الإعلاميين المختطفين.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بصنعاء منذ قرابة أربعة أعوام يفيد فيه بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

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كما أدانت النقابة ما وصفته بالإجرام الذي يتعرض له الصحافيون في المعتقل الحوثي منذ سنوات، وحرمانهم من قبل من حق الزيارة والتطبيب، مع إخضاعهم لظروف اعتقال قمعية.

ودعت إلى الإفراج عن الصحافيين ومحاسبة المتورطين.

 

المصدر: – العربية نت

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