نقص الأدوية والنظافة يفاقمان أزمة الجرب في مخيمات النزوح بقطاع غزة

تواجه مخيمات النزوح في قطاع غزة كارثة صحية جديدة مع انتشار مرض “الجرب” الجلدي، سريع العدوى، الناتج عن سوء النظافة وتراكم مياه الصرف الصحي بين الخيام.

ويعيش نحو مليوني نازح داخل المخيمات ومراكز الإيواء في قطاع غزة، في ظروف معيشية قاسية، ووسط خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.

وما يزيد الحالة الصحية خطورة، النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات للمرضى والمصابين، فيما فقد عشرات المرضى حياتهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء هذا النقص.

ومع شح المياه والمنظفات كالصابون ووسائل الاستحمام، يبقى المشهد أكثر تعقيدا، حيث تنعدم وسائل النظافة الشخصية وسط حالة من الاكتظاظ السكاني في أماكن النزوح ما يتسبب بتفشي الأمراض الجلدية خاصة “الجرب”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية، حذرت وزارة الصحة ومؤسسات حقوقية وأممية من انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين جراء الاكتظاظ وتراجع النظافة الشخصية.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يواجه آلاف المرضى في القطاع الموت نتيجة نقص الأدوية وتدمير إسرائيل معظم المنظومة الصحية في القطاع.

وعمد الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

معاناة:

في مركز إيواء يطلق عليه اسم “النخيل” بمدينة دير البلح وسط القطاع، تتجمع مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، حيث يلهو ويمرح الأطفال الذين لا يجدون متسعا للعب إلا في هذه المناطق بسبب حالة الاكتظاظ. وفق تقرير لوكالة الأناضول.

جذبت هذه المياه الملوثة الحشرات الطائرة وأبرزها “البعوض” وديدان وحشرات أخرى زحفت إلى خيام النازحين، منغصة عليهم حياتهم التي يصفونها بـ”المريرة”.

ويرصد التقرير الذي نشرته الأناضول معاناة الفلسطينيين في مراكز الإيواء، وتحديدا انعدام وسائل النظافة أو المبيدات الحشرية.

الجرب.. كارثة مقبلة:

بدوره، حذر سامي احميد، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في نقابة الصيادلة، ومدير المركز الطبي في مركز الإيواء، “من كارثة بيئية جديدة في مخيمات النزوح فيما يتعلق بمرض الجرب وانتشاره”.

وقال للأناضول: “مخيمات النزوح مقبلة على كارثة وبائية بما يتعلق بمرض الجرب وانتشاره عبر التكدس السكاني المهول”.

وأرجع انتشار الجرب إلى “تشكل برك مياه الصرف الصحي التي تعد بيئة خصبة لتكاثر هذه الحشرة خاصة في ظل عدم رشها بالكيماويات وذلك منذ أكثر من 9 شهور”.

وقال: “منذ 9 شهور لم تقم أي جهة محلية أو دولية أو أهلية بضخ مياه الصرف الصحي لمحطات المعالجة بفعل انقطاع الكهرباء، كما لم تقم برش تجمعات وبرك مياه الصرف الصحي، ما أدى لانتشار الجرب”.

والجرب هو طفح جلدي يسبب حكة تنتج عن سوس ناقب صغير يسمى “القارمة الجَرَبية”.

وفي السياق، قال احميد إن أمراضا وأوبئة أخرى منتشرة داخل مخيمات النزوح منها “الجدري في صفوف الأطفال، والتهاب الجلد الحاد والذي ينتشر عبر البعوض”.

فقدان الأدوية:

يصف احميد توفر الأدوية والعلاجات الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية في قطاع غزة بـ”المعجزة”، قائلا إن “هذا الأمر صعب للغاية”.

وقال إن مخازن وزارة الصحة تعاني من نفاد نحو 13 صنفا من العلاجات الخاصة بالأمراض الجلدية.

وعن المستحضر المستخدم في علاج مرض الجرب، يقول إنهم في المركز الطبي يحصلون كل 20 يوما على لتر واحد فقط من هذا المستحضر.

وتابع: “هذا المستحضر قد ينقذ حياة مخيم كامل من الجرب، لكن اللتر الواحد لا يكاد يكفي لـ5 أيام فقط، ما يدفعنا لتخفيفه كي يستفيد منه أكبر عدد من المرضى”.

وأشار إلى أن المستحضرات العلاجية الخاصة بعلاج الحروق وحروق الشمس مفقودة أيضا كما أنها غير متوفرة في الأسواق الخاصة.

وناشد الجهات المعنية والدول بـ”المساهمة لإدخال علاجات الأمراض الجلدية”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الصحة فقدان 70 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية من مستودعاتها، محذرة من نفاد وشيك للأدوية والمهمات الطبية الخاصة بالأمراض التخصصية كالسرطان والفشل الكلوي.

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