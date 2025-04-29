نقص الإمدادات يهدد بإغلاق المطابخ الخيرية بغزة ووقف الوجبات المجانية

قالت العديد من جماعات الإغاثة لـ”رويترز”: “إن عشرات المطابخ الخيرية المحلية معرضة لخطر الإغلاق، ربما في غضون أيام، ما لم يُسمح بدخول المساعدات إلى غزة، لأن عدم حدوث ذلك سينهي آخر مصدر دائم للوجبات لمعظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة”.

ومنذ الثاني من مارس آذار، منعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام. وهذا هو أطول إغلاق من نوعه يواجهه قطاع غزة على الإطلاق.

وتتنوع المطابخ الخيرية بين مطابخ من غرفة واحدة ومطاعم عادية. وكان من الشائع رؤية آلاف الأشخاص يحملون أواني بلاستيكية وألومنيوم لملئها بوجبات مجانية في القطاع خلال الأشهر الماضية.

وقالت جولييت توما، مديرة الاعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز “المطابخ الخيرية التي يعتمد عليها سكان غزة بشكل أكبر، بسبب عدم وجود طرق أخرى للحصول على الغذاء، معرضة لخطر الإغلاق بشكل كبير”.

وقال أمجد الشواء، مدير إحدى شبكات المنظمات غير الحكومية في غزة لرويترز إن لديهم بين 70 و80 مطبخا خيريا ما زالت تعمل في غزة، وإن هذه المطاعم ستغلق في غضون أربعة إلى خمسة أيام.

* سوء تغذية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أصدره في وقت متأخر أمس الاثنين إنه تم رصد نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال في أنحاء غزة، من بينها 1600 حالة سوء تغذية حاد جدا، منذ بداية عام 2025.

وجاء في التقرير “زاد الإبلاغ عن حوادث النهب في ظل الوضع الإنساني البائس… تم الإبلاغ عن قيام أفراد مسلحين بنهب شاحنة في دير البلح ومستودع بمدينة غزة في مطلع الأسبوع”.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن 60 ألف طفل على الأقل يعانون الآن من أعراض سوء التغذية.

وقالت جولي فوكون المنسقة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود لرويترز من القدس “نستقبل أطفالا يعانون من سوء تغذية إما متوسط أو حاد، ونستقبل أيضا نساء حوامل ومرضعات يواجهن صعوبات في الرضاعة الطبيعية لأنهن أنفسهن يعانين من سوء تغذية أو لا يتناولن ما يكفي من السعرات الحرارية”.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الجمعة بأن المجاعة “لم تعد مجرد خطرا وشيكا، بل أصبحت واقعا مريرا”.

وأضاف أن 52 شخصا، بينهم 50 طفلا، لقوا حتفهم بسبب الجوع وسوء التغذية.

وذكر برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت 1400 بالمئة مقارنة بما كانت عليه خلال فترة وقف إطلاق النار، مضيفا أن مخزوناته الغذائية نفدت.

وأُغلقت كل المخابز المدعومة من البرنامج، وعددها 25، في 31 مارس آذار بعد نفاد طحين القمح والوقود. وفي الأسبوع ذاته، نفدت الطرود الغذائية المخصصة للأسر والتي تكفي لمدة أسبوعين.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 51400 فلسطيني.