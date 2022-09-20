نقلة نوعية.. واشنطن ستزود أوكرانيا بالدبابات في المستقبل القريب

كشف مسؤول عسكري أمريكي رفيع لشبكة CNN، أن مسألة تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بالدبابات في المستقبل القريب باتت مطروحة على الطاولة، لكن مشاكل الصيانة والتدريب قد تؤخر بدء التشغيل.

وتلقت أوكرانيا أسلحة ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات، مما سمح للدولة التي مزقتها الحرب بالدفاع عن نفسها ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تواصل القوات الروسية “شن غارات جوية تؤثر على البنية التحتية المدنية”، حيث قصفت مؤخرًا “سدًا بالقرب من كريفي ريه”، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.

وأضاف المسؤول الأمريكي “هذا النمط المثير للقلق والذي يشمل الضربات التي استهدفت محطات الكهرباء الأسبوع الماضي لا يزال يظهر عدم اكتراث القوات الروسية بحياة المدنيين”.

كما أكد أنه عندما يتعلق الأمر بالمزيد من المساعدة العسكرية، فإن مسألة الدبابات ستكون رسميًا “على الطاولة تمامًا” لكنها ليست خيارًا للمعركة الفورية، مشيراً إلى أنه وبمجرد معالجة قضايا التدريب والصيانة والاستدامة، تزداد احتمالية بدء التنفيذ.

من جهته قال الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، يوم الاثنين، إن “الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت حوالي 55 طائرة مقاتلة روسية منذ بداية الحرب”، مضيفا أن “روسيا لم تتمكن أبدا من فرض تفوق جوي على أوكرانيا”.