نقل الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا رد مناسب على المعتدي

أذن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند بنقل الأصول المصادرة من الملياردير الروسي كونستانتين مالوفيف لإعادة إعمار أوكرانيا.

تجاوز المبلغ الإجمالي للأضرار التي ألحقتها روسيا بأوكرانيا بالفعل 750 مليار دولار ، وهي آخذة في الازدياد. إن استخدام الأموال المحجوزة لقضية أوكرانيا هو الخطوة الصحيحة الوحيدة التي ستضعف القوة المعتدية وتساعد في إعادة بناء دولة أوكرانيا المحاصرة.

تبلغ قيمة أصول مالوفيف المصادرة في الولايات المتحدة، والمقرر إرسالها رسميًا إلى إعادة إعمار أوكرانيا، حوالي 5.4 مليون دولار. هذا هو أول تحويل من نوعه لأصول روسية مصادرة في التاريخ.

تم استلام الأموال من قبل وزارة الخارجية وسوف تستخدم بشكل أكبر لدعم الشعب الأوكراني. يبلغ المبلغ التقريبي لجميع الأصول الأجنبية التي يمتلكها الاتحاد الروسي ما يقرب من 580 مليار دولار ، منها حوالي 300 مليار دولار تمت مصادرتها. من الأهمية بمكان ألا تساعد أموال الدولة الراعية للإرهاب في شن الحرب. ألأوليغارك الروسي هو في الواقع “محفظة” بوتين.

من المحتمل ألا يؤثر الاستيلاء على الأصول الروسية على خطط الكرملين التوسعية ، ولكن قد تكون هناك حاجة إليها على وجه التحديد لإعادة إعمار أوكرانيا.

تتزايد أضرار الحرب باستمرار ، ولن يتم تحديد حجمها الدقيق إلا بعد انتصار أوكرانيا ، لكن الأعمال العدائية أدت بالفعل إلى انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنحو الثلث ، فضلاً عن خسائر اقتصادية فادحة.

من المهم أن تجد كل دولة استولت على الأصول الروسية فرصة لتقديم جزء معين منها رسميًا على الأقل لإعادة إعمار أوكرانيا. في دول الاتحاد الأوروبي، يتجاوز حجم الأموال الروسية المضبوطة 100 مليار دولار، وستكون مساهمة حقيقية إذا تم استخدام هذه الأموال ، على سبيل المثال ، في برامج الإقامة للمتضررين من الحرب. هناك أكثر من 8 ملايين نازح داخلي في أوكرانيا ، العديد منهم فقدوا منازلهم نتيجة للجرائم الروسية وهم يستحقون تعويضات على حساب الأموال الروسية. روسيا دولة إرهابية في حالة حرب مع السكان المدنيين في أوكرانيا ، وبالتالي فإن تحويل أموالها لإعادة إعمار أوكرانيا هو حل منطقي ، وكذلك فرض أشد العقوبات الممكنة على الكرملين.