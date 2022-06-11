نقل الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى

أعلنت أسرة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (78 عاماً)، أنه نُقل منذ ثلاثة أسابيع إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه الذي يعاني منه (الداء النشواني).

وقالت عائلته في بيان نشر على حساب الرئيس السابق في “تويتر”، مساء الجمعة، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه، مشيرة إلى أنه يعيش “مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد”.

Message from Family: He is not on the ventilator. Has been hospitalized for the last 3 weeks due to a complication of his ailment (Amyloidosis). Going through a difficult stage where recovery is not possible and organs are malfunctioning. Pray for ease in his daily living. pic.twitter.com/xuFIdhFOnc — Pervez Musharraf (@P_Musharraf) June 10, 2022

يذكر أن مشرّف تولى السلطة في انقلاب غير دموي في تشرين الأوّل/أكتوبر 1999 ونصّب نفسه رئيسا في حزيران/يونيو 2001.

وفي 2002، أضفى القضاء شرعيّة على انقلابه وثبّته البرلمان المنتخب حديثا رئيسا بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على تمديد فترة ولايته لخمس سنوات، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

3 محاولات اغتيال

كما نجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.

ولم يواجه حكمه تحديات خطرة إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في آذار/مارس 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حال الطوارئ.

واستقال مشرف في النهاية في آب/أغسطس 2008 بعد أن واجه إجراءات عزل من جانب الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش فترة وجيزة في المنفى.

وعاد إلى باكستان عام 2013 في محاولة للتنافس في الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة فيها ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده.

ورُفِع حظر السفر عنه في 2016 وتوجّه إلى دبي لتلقّي علاج طبّي، وبقي هناك مذّاك.