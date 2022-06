نقل الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى

أعلنت أسرة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف (78 عاماً)، أنه نُقل منذ ثلاثة أسابيع إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه الذي يعاني منه (الداء النشواني).

وقالت عائلته في بيان نشر على حساب الرئيس السابق في “تويتر”، مساء الجمعة، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه، مشيرة إلى أنه يعيش “مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد”.

Message from Family:

He is not on the ventilator. Has been hospitalized for the last 3 weeks due to a complication of his ailment (Amyloidosis). Going through a difficult stage where recovery is not possible and organs are malfunctioning. Pray for ease in his daily living. pic.twitter.com/xuFIdhFOnc

— Pervez Musharraf (@P_Musharraf) June 10, 2022