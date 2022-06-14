نقل المعارض الروسي المسجون نافالني إلى مكان مجهول

قال أحد كبار مساعدي أليكسي نافالني المعارض الروسي المسجون إنه نُقل من زنزانته في السجن إلى مكان مجهول.

وكتب ليونيد فولكوف، كبير موظفي نافالني، في بيان على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء “لا نعرف أين يوجد أليكسي الآن أو إلى أي سجن تم نقله”.

وحُكم على نافالني، أكبر زعيم معارض في روسيا خلال العقد الماضي، بالسجن لعامين ونصف العام لانتهاك الإفراج المشروط في فبراير شباط 2021 بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب في روسيا واتُّهم الكرملين بالوقوف وراءه.

وفي 24 مارس آذار، حُكم على نافالني بالسجن لتسع سنوات أخرى بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة. ويقول زعيم المعارضة إن التهم الموجهة إليه ملفقة وتهدف إلى إحباط طموحاته السياسية.

وأمر القاضي بنقل نافالني، الذي هاجم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفها بأنها “غبية”، إلى سجن شديد الحراسة حيث سيتم وضع قيود على حقوقه في الزيارات والمراسلات.

كان نافالني يقضي عقوبته في السابق في المستعمرة الإصلاحية رقم 2، وهو سجن في بوكروف يقع على بعد 119 كيلومترا شرقي موسكو.

تم تفكيك شبكة نافالني السياسية إلى حد كبير منذ سجنه، بعد أن تم حظرها بإعلانها منظمة “متطرفة”. وتم الزج بكبار المساعدين والمنظمين في السجن أو نفيهم.

وقال نافالني قبل أسبوعين إنه اتهم في قضية جنائية جديدة بتشكيل منظمة متطرفة والتحريض على كراهية السلطات، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاما أخرى.