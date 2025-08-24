الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
نقل رئيس سريلانكا السابق إلى المستشفى غداة اعتقاله

منذ 15 دقيقة
الرئيس السريلانكي السابق رانيل فيكريمسينجي(فيكريمسينغه)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السريلانكي السابق المسجون رانيل فيكريمسينجي نُقل إلى المستشفى أمس السبت 23\8\2025 بعد يوم من اعتقاله بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة توليه منصبه.

وقالت الشرطة إن فيكريمسينجي (76 عاما)، الذي قاد الدولة الجزرية الواقعة في جنوب آسيا خلال أزمة اقتصادية مدمرة، ألقي القبض عليه يوم الجمعة.

وقال روكشان بيلانا مدير مستشفى كولومبو الوطني للصحفيين إن فيكريمسينجي نُقل في اليوم التالي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد تعرضه لمضاعفات ناجمة عن الجفاف وداء السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن فيكريمسينجي نُقل لاحقا إلى قسم العناية المركزة حيث استقرت حالته.

ولم يستجب أي من مكتب فيكريمسينجي أو المستشفى اليوم الأحد لطلبات من رويترز للتعليق أرسلتها عبر البريد الإلكتروني بشأن نقله إلى المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

