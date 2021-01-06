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نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول

منذ ساعة واحدة
نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول

نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول

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اكد السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي انه تأمين الصناديق التي تحوي بطاقات أصوات المجمع الانتخابي، قبل تعرض قاعة مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول للاقتحام.

وفي تغريدة عبر “تويتر” كتب ميركلي: “تم إنقاذ أصوات الهيئة الانتخابية من قاعة مجلس الشيوخ”.

وأضاف: “لو لم ينقذها موظفونا المتميزون، لكانت قد أحرقت خلال الفوضى”، وذلك بحسب RT.

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