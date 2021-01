نقل صناديق أصوات المجمع الانتخابي قبل اقتحام الكابيتول

اكد السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي انه تأمين الصناديق التي تحوي بطاقات أصوات المجمع الانتخابي، قبل تعرض قاعة مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول للاقتحام.

وفي تغريدة عبر “تويتر” كتب ميركلي: “تم إنقاذ أصوات الهيئة الانتخابية من قاعة مجلس الشيوخ”.

وأضاف: “لو لم ينقذها موظفونا المتميزون، لكانت قد أحرقت خلال الفوضى”، وذلك بحسب RT.

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 6, 2021