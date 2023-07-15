نقل نتنياهو إلى المستشفى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نُقل إلى المستشفى، السبت، بعد أن شعر بإعياء، مضيفة أنه كان على وعي تام بينما كان في الطريق إليه.

وأكد مكتب نتنياهو وصوله إلى مستشفى “شيبا”، مشيرا إلى أن “حالته الصحية جيدة وهو يخضع لمراجعات وفحوصات طبية”؛ من دون تفاصيل إضافية.

ولا تزال خلفية نقله إلى المستشفى غير واضحة الآن؛ حسبما أورد موقع “واينت” الإلكتروني.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو نُقل من منزله في قيسارية بموكب إلى المستشفى، وقد كان بوعيه.

احتجاجات مستمرة ضد نتنياهو

واتسعت رقعة الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف “جهاز القضاء”، في أعقاب مصادقة “الكنيست” بالقراءة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على قانون يقلص ذريعة “عدم المعقولية”، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.

وأعلن قادة الاحتجاجات، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ودعوا الجمهور الإسرائيلي إلى “الخروج بأعداد كبيرة”، بهدف “وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع”.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.