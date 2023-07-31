"نموذج الأسلحة والزبدة".. روسيا على حافة الهاوية مع إفراغ صندوق حرب بوتين

بدا أن الاقتصاد الروسي يتحدى تأثير العقوبات الغربية حتى في الوقت الذي تم فيه الاستيلاء على يخوتها الضخمة من الأوليغارشية بشكل غير رسمي العام الماضي، وفق ما جاء في “التلغراف”.

كان الرئيس فلاديمير بوتين قد بنى ما أطلق عليه “الميزانية العمومية الحصينة” باحتياطيات نقدية ضخمة ساعدت الكرملين على تحمل خسارة الاستثمار الأجنبي.

وفي الوقت نفسه، تسببت أزمة الطاقة التي تلت ذلك في قفزة بنسبة 144٪ في عائدات النفط والغاز الروسية إلى 349 مليار دولار في عام 2022. وقد تم استبدال العلامات التجارية الغربية المغادرة، كما أن الحياة في موسكو بقيت من دون تغيير إلى حد كبير؛ في البداية على الأقل.

أما اليوم، فإن الاحتياطيات النقدية تتضاءل، حيث انخفضت عائدات النفط إلى النصف تقريبًا. كما تخسر روسيا قوتها العاملة مع فرار الآلاف من التجنيد، وإرسالهم للقتال أو الموت على الخطوط الأمامية. لقد اختفى الاستثمار الأجنبي وانخفض الروبل، والتضخم آخذ في الازدياد.

من جانبها، قالت مستشارة المخاطر الجيوسياسية أوكسانا أنتونينكو في حدث في تشاتام هاوس: “الوضع يتغير بسرعة كبيرة وفي الاتجاه السلبي. في نهاية هذا العام، من الواضح جدًا أن روسيا ستكون في وضع اقتصادي كلي أسوأ بكثير مما كانت عليه في العام الماضي، وسيكون هذا اتجاهًا مستدامًا”.

في حين كان بوتين مستعدًا بشكل واضح للتأثير الاقتصادي الأولي للحرب في أوكرانيا، فقد استمر الصراع لفترة أطول بكثير مما كان يتوقع. نتيجة لذلك، يتعرض الاقتصاد بشكل متزايد للقتال المستمر، وينفد بوتين من الخيارات.

يقول تيموثي آش، الزميل المشارك في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاثام هاوس: “لقد بنى دفاعاتهم بشكل جيد للغاية. كان لديهم الكثير من الاحتياطيات وكانت نسب ديونهم منخفضة للغاية. كانوا يديرون فوائض في الحساب المالي والجاري وساعدتهم أزمة الطاقة. الآن قد تلاشى كل هذا”.

في الصيف الماضي، في الأشهر الأولى من الحرب، كان الكرملين يحقق فائضًا في الميزانية قدره 28 مليار دولار، وذلك وفقًا لكلية كييف للاقتصاد. أما بحلول الشهر الماضي، كان الحساب الوطني يعاني من عجز قدره 1.4 مليار دولار.

يقول آش: “إنه حرق بطيء. مع مرور الوقت، تزداد صعوبة الأمر بالنسبة لهم. كما أنه سيتعين عليهم اتخاذ الخيارات، الأسحلة مقابل الزبدة”.

كان سوق الطاقة هو مفتاح التراجع في المالية العامة للحكومة. فبعد ارتفاعه إلى 120 دولارًا في الصيف الماضي، يتم تداول النفط الآن عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، وقد حد الحد الأقصى للسعر الذي أدخله الغرب من مقدار ما يمكن أن يجنيه الكرملين من المبيعات. كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في ديسمبر وعلى المنتجات النفطية في فبراير 2023.

وحاولت كتلة أوبك التي تقودها السعودية وحلفاؤها بمن فيهم روسيا رفع أسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج لكن الحد الأقصى الغربي لأسعار النفط حد من تأثير هذه الإجراءات على مالية الكرملين.

من المتوقع أن تنخفض عائدات روسيا من النفط والغاز بنسبة 43% هذا العام نتيجة لذلك، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد. سيظل الدخل من الوقود الأحفوري أعلى من مستويات ما قبل الحرب عند 198 مليار دولار. ومع ذلك، فإن تكلفة الحرب في أوكرانيا هي أكثر من امتصاص الإيرادات الإضافية.

بدورها، تقول إلينا ريباكوفا، الزميلة غير المقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “لقد شهدنا ارتفاعًا هائلاً في الإنفاق المرتبط بالحرب على الأرجح. لقد سدوا إلى حد كبير العجز الكامل الذي خططوا له لهذا العام”.

وشهدت العقوبات ونزوح الشركات الغربية انخفاضًا في أرباح الصادرات الروسية بمقدار الثلث في الأشهر الستة الأولى من العام، كما انخفض الميزان التجاري بنسبة 70٪.

وقد أثر انخفاض الصادرات على قيمة الروبل، وخسر 39% من قيمته مقابل الدولار و 47% مقابل اليورو حتى الآن هذا العام. يقول آش: “بالنسبة لي، العملة هي الريادة الرئيسية”.

في المرحلة الأولى من الحرب، تدخلت الحكومة الروسية لدعم الروبل. حيث يصرح آش: “كانوا متحمسين لامتلاك عملة قوية للإشارة إلى أن العقوبات لم تكن مجدية. الآن هم بحاجة إلى القليل من المساعدة. إنهم يحاولون تعزيز احتياطياتهم من العملات الأجنبية. يشير ذلك إلى أنه ليس لديهم نفس القدر من السيولة الذي يعتقد الناس أنه يمكنهم الحصول عليه. من الواضح أنها علامة على أن الأمور ليست على ما يرام”.

يتسبب تراجع وتدهور الروبل في إذكاء التضخم. فقد رفع بنك روسيا يوم الجمعة أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 8.5% حيث حذر صناع السياسة من أن التضخم الأساسي “تجاوز 4% بالقيمة السنوية و [كان] لا يزال في ارتفاع”.

وقال البنك المركزي إن التضخم كان مدفوعًا جزئيًا “بمحدودية موارد العمالة”.

مثلما تخسر روسيا الأموال، فإنها تفقد قوتها العاملة. يحدث هذا على عدة جبهات – ليس فقط الرجال الذين يتم تجنيدهم وإرسالهم للقتال، فقد غادرت قطاعات كبيرة من السكان العاملين خوفًا من إرسالهم إلى الحرب.

تقول ريباكوفا: “أقل تقدير من قبل الديموغرافيين رأيته هو أن 500 ألف شخص قد غادروا. تقديرنا الخاص هو مليون”. وتضيف: “أي حديث عن التنويع، أو خلق نوعية حياة أعلى، هذا كله خارج النافذة”.

لا يرغب بوتين بالطبع في الاعتراف بأي من هذا، وهناك شك قوي في أن البيانات الرسمية المتعلقة بصحة الاقتصاد الروسي يتم استخدامها لرسم صورة أكثر وردية.

كما تشير الإجراءات البديلة إلى أن أداء روسيا أسوأ مما تظهره إحصاءاتها الرسمية. فقد قام أدريان شميث و هانا ساخو، الاقتصاديان في البنك المركزي الأوروبي، بتجميع متتبع اقتصادي يستخدم 15 مؤشرًا مستقلًا عن وكالة بيانات الكرملين Rosstat. وتشمل هذه البيانات المعاملات المالية، والواردات، وقوائم العقارات وأسعارها، ومعنويات سوق العمل ومبيعات التجزئة.

يرتبط المتتبع البديل بالبيانات الرسمية ولكنه ظل أدنى باستمرار منذ اندلاع الحرب. على سبيل المثال، بينما قالت أرقام Rosstat الرسمية إن الاقتصاد تقلص بنسبة 0.4%، أشار الإجراء البديل للبنك المركزي الأوروبي إلى تراجع بنسبة 3.2%.

وبالمثل، بينما تُظهر البيانات الرسمية أن البطالة في روسيا منخفضة بشكل ملحوظ، يعتقد المجلس الألماني للعلاقات الخارجية أن البطالة المخفية – وهو الإجراء الذي يشمل الإجازة غير مدفوعة الأجر والتوظيف الجزئي – بلغ في الواقع مستوى قياسيًا بلغ 4.66 مليون في الصيف الماضي. ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من المبالغة في مدى التدهور الاقتصادي لروسيا.

يقول آش: “إنها عملية طحن بطيئة ولكن للأسف هناك قدر كبير من المتانة هناك. يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة”.

لا تزال روسيا تكسب حوالي 425 مليون دولار يوميًا من النفط، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد.

كما تعتقد ريباكوفا، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الغرب يجب أن يشدد العقوبات أكثر لتحويل ما هو حاليًا حرق اقتصادي بطيء ومؤلم إلى حريق هدير من شأنه أن يجبر على التغيير.

ومع ذلك، قد يكون المسؤولون مترددين: في هذه المرحلة من الحرب، من المرجح ألا يشعر بوتين وحلفاؤه بآثار العقوبات الأكثر صرامة بقدر شعور الروس العاديين، وكثير منهم لا يدعمون الحرب.

يقول آش: “كلما طالت المدة، زادت صعوبة اتخاذ الخيارات، كلما بدأ السكان في المعاناة”.