نموّ الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقّع ومخاطر الركود تخيّم على البلاد

أظهرت بيانات رسمية أنّ الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في تموز، ممّا زاد من خطر أن تكون البلاد قد دخلت بالفعل في حالة ركود مع تضرر الطلب على الكهرباء بفعل الارتفاع الحاد في رسوم الطاقة وتضرر قطاع البناء من قفزة في تكلفة الخامات.

وأظهرت البيانات أنه مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له في 40 عاما متخطيًا عشرة بالمئة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة من يونيو حزيران بأقل مما كان متوقعًا عند 0.4 بالمئة في المتوسط.

وكان الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها.

وقال بعض الاقتصاديين إن بيانات الإثنين 12 أيلول تشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون في طريقه للانكماش في الفترة من تموز إلى أيلول، بعدما تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في الفترة من نيسان إلى حزيران.

وذكر “جيك فيني”، الخبير الاقتصادي في برايس ووترهاوس كوبرز “هذا يعني أن المملكة المتحدة ستدخل فيما قد يعرّف بأنه ركود للمرة الأولى منذ انتهاء قيود الإغلاق”.

وأوضح “بول ديلز” من كابيتال إيكونوميكس أن “الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم وربما يكون بالفعل في حالة ركود”.

في السياق، توقّع بنك إنكلترا في آب أن يصاب خامس أكبر اقتصاد في العالم بركود من نهاية عام 2022 حتى أوائل عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضرر مستويات المعيشة من أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكنّ رئيسة الوزراء “ليز تراس” قالت الأسبوع الماضي إن وضع حد أقصى لرسوم الطاقة المحلية، إلى جانب توقعات بتطبيق عدد من التخفيضات الضريبية، قلّلا من مخاطر تعرض الاقتصاد لمثل هذه الضربة الطويلة الأمد، وإن كانت تكلفة ذلك 100 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) أو أكثر على المالية العامة البريطانية التي تعاني من ضغوط حادة بالفعل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأدلة المتداولة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يغير سلوك المستهلك وأن الطلب على الطاقة قد انخفض.

هذا وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 54 بالمئة خلال 12 شهرا حتى يوليو تموز، ضمن زيادة أسعار الطاقة التي أدت إلى تولي رئيس وزراء جديد المنصب.