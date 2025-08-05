نمو القطاع غير النفطي في الإمارات يتباطأ لأدنى مستوى منذ 2021

أظهر مسح اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو في الأعمال غير المنتجة للنفط في الإمارات إلى أضعف وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو تموز، إذ أثر التوتر الجيوسياسي على الطلب.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 52.9 في يوليو تموز من 53.5 في يونيو حزيران، مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021. وعلى الرغم من أن المؤشر لا يزال أعلى من مستوى 50 مما يشير إلى النمو، فإن معدل التوسع كان أضعف من الاتجاه الذي أظهره المسح على المدى الطويل.

وقال ديفيد أوين وهو خبير اقتصادي أول في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “ساعدت أحجام الطلبات الجديدة الشركات على التوسع، لكن هذا الاتجاه آخذ في التراجع، حيث تشير أحدث البيانات إلى أضعف ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة منذ ما يقرب من أربع سنوات”.

وأضاف “في حال تراجع التوترات الإقليمية، فقد نشهد تعافيا في نمو المبيعات في الأشهر المقبلة”.

وكان التباطؤ مدفوعا إلى حد بعيد بتردد بعض العملاء في اتخاذ قرارات إنفاق جديدة بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب ضعف النشاط السياحي والظروف غير المواتية الناجمة عن اضطرابات التجارة العالمية. وزادت الطلبيات الجديدة، ولكن بأبطأ وتيرة منذ منتصف عام 2021.

وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، واصل الإنتاج النمو بشكل حاد “مع سعي الشركات إلى منع المزيد من التراكم في الأعمال غير المنجزة”. ومع ذلك، تراجع نمو التوظيف، مسجلا أضعف ارتفاع في أربعة أشهر، وواجهت الشركات تحديات في إنجاز العمل في الوقت المحدد.

وارتفعت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج قليلا، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار مبيعاتها، لكن الزيادة كانت طفيفة. واستمر التفاؤل حيال النشاط المستقبلي، مدفوعا بالآمال في تعزيز مستويات الطلب، على الرغم من تراجع الثقة قليلا وسط حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي واحتدام المنافسة.

وأظهر القطاع غير النفطي في دبي انتعاشا قويا، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 53.5 في يوليو تموز من 51.8 في يونيو حزيران، مدفوعا بتحسن أقوى في أحجام المبيعات.