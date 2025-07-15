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نمو المغرب الاقتصادي سيتباطأ إلى 4% في 2026

منذ 11 ساعة
المغرب

المغرب

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى أربعة بالمئة العام المقبل من 4.4 بالمئة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.

وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.

وجاء في التقرير “ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب”.

وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8 بالمئة هذا العام.

وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 بالمئة في العام الجاري لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.

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