نمو صافي أرباح البنك الأهلي السعودي 12%

قال البنك الأهلي السعودي في بيان إلى البورصة السعودية الاثنين إن أرباحه الصافية زادت حوالي 12 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بفضل ارتفاع الدخل من الرسوم ومكاسب الاستثمارات.

كان البنك قد أعلن في وقت سابق أن هبوط القيمة الدفترية لاستثماره في بنك كريدي سويس السويسري بنسبة 70 بالمئة إلى 1.3 مليار ريال (346.63 مليون دولار) في الربع الأول لن يؤثر في أرباحه.

وسجل البنك الأهلي السعودي، وهو أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، أرباحا صافية تجاوزت خمسة مليارات ريال (1.34 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 4.5 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

وتجاوز ذلك تقدير المحللين بتحقيق 4.8 مليار ريال، بحسب بيانات ريفينيتيف.

وأضاف البيان أن دخل العمليات ارتفع ثمانية بالمئة تقريبا في الربع الأول مسجلا 8.7 مليار ريال، بفضل زيادة الدخل من العمولات الخاصة ومن التمويل والاستثمارات التي ارتفعت نحو 11 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي الأصول ثلاثة بالمئة مقارنة مع 31 ديسمبر 2022، وزادت ودائع العملاء ثمانية بالمئة خلال الربع الأول على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة فقط على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي مخصصات الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة وخسائر أخرى إلى 493 مليون ريال في الربع الأول، بزيادة نحو 28 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام، لكنها أعلى بنسبة 200 بالمئة تقريبا عن الربع السابق. ولم يكشف البنك عن سبب الزيادة.

وقال البنك إن تراجع استثماراته في كريدي سويس تسبب في انخفاض حقوق المساهمين بمقدار 3.1 مليار ريال، لكنه أضاف أن ذلك لم يؤثر على قائمة الدخل.

واستثمر البنك 5.5 مليار ريال العام الماضي للحصول على حصة نسبتها 9.88 بالمئة في كريدي سويس.