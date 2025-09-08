الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
نمو واردات الصين من الخام 4.9% شهريا في أغسطس و0.8% سنويا

علم الصين

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 0.8 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي، إذ أبقت المصافي المملوكة للدولة والمستقلة على معدلات تشغيل عالية.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بأن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 49.49 مليون طن من النفط الخام في أغسطس آب، أي ما يعادل 11.65 مليون برميل يوميا.

وتشير البيانات إلى أن الواردات زادت 4.9 بالمئة عن 47.20 مليون طن في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات النفط الخام في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب بلغ 376.05 مليون طن، أو 11.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الاثنين ارتفاع صادرات الصين من الوقود المكرر 8.4 بالمئة في أغسطس آب إلى 5.33 مليون طن على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

