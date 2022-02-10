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نهار الجمعة هو اليوم الأول لأردوغان بعد تعافية من كورونا

10 - فبراير - 2022
اردوغان

اردوغان

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أكد الطبيب الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعافية من فيروس كورونا وانه سيعود الى عمله الروتيني ابتداءً من نهار الجمعة ونقلت وكالة “الأناضول” عن الطبيب الخاص لأردوغان اليوم الخميس، قوله إن “نتيجة الفحوص الخاصة بتحديد الإصابة بفيروس كورونا التي أجريناها خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية”
وكان أردوغان قد أعلن، السبت الماضي، أنه أصيب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ويخضع للعزل منذ ذلك الحين
وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة “أوميكرون”، مؤكدا أنه سيواصل العمل من المنزل، كما طالب الجميع بالدعاء له

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