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نهاية الشهر الحالي... هندوراس ستفتتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس

2 - يونيو - 2021
مواطن يحمل علم هندوراس

مواطن يحمل علم هندوراس

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كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن دولة هندوراس الواقعة في أمريكا اللاتينية ستقوم بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل بالقدس نهاية الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديس، سيصل في زيارة رسمية الى إسرائيل بعد ثلاثة أسابيع، حيث سيقوم، بعد تحضيرات متواصلة منذ عامين ونصف، بافتتاح سفارة بلادة لدى إسرائيل في القدس، بعد تعهده القيام بذلك أمام لجنة إيباك 2019.

وحسب موقع “I24 NEWS” العبري، بموجب الاتفاق بين هيرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإنه بمقابل فتح سفارة إسرائيلية في تاغوسليبا (عاصمة هندوراس)، فإن الدولة اللاتينية ستفتتح سفارتها في مدينة القدس، ومع افتتاح السفارة فإنها ستكون السفارة الرابعة هناك، بعد الولايات المتحدة، وغواتيمالا وكوسوفو، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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