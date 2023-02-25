نهاية العالم.. رئيس برنامج الأغذية العالمي يتحدث عن هول ما شاهده جراء زلزال تركيا

قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (السبت 25-2-2023) إنه واجه مشاهد “مروعة” أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا.

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير شباط، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام الصادرة أمس الجمعة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكية في إقليم هاتاي التركي “هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم”.

وأضاف “سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا”.

وقال المسؤول في بيان إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى “كارثة فوق كارثة” في إشارة إلى الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن بيزلي زار مركزا لوجستيا تابعا للأمم المتحدة حيث يتم تحميل الشاحنات بالأغذية وإمدادات الطوارئ الأخرى قبل العبور إلى شمال غرب سوريا.

وشدد على الضرورة الملحة لزيادة توصيل المواد الغذائية إلى سوريا “عبر جميع الطرق دون أي قيود” ودعا “جميع الأطراف لتسهيل الوصول”.

وتسيطر قوات معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على منطقة شمال غرب سوريا التي يعتمد سكانها بالفعل على المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية. وكانت تلك المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال في سوريا.

وترتبط زيادة شحنات المساعدات بفتح معابر إضافية من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

ويجري بالفعل استخدام أحد المعابر وهو باب الهوى بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي وقد أعطى الأسد تصريحا استثنائيا لفتح معبرين آخرين لمدة ثلاثة أشهر.