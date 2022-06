نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ يصفون أدلة محاكمة ترامب بـ”المقنعة”

وصف أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري القضية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنها “مقنعة” وذلك بعد مشاهدة فيديو جديد لأعمال الشغب في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

ولا يزال أمام الديمقراطيين مهمة شاقة لإدانة ترامب، حيث أعلن ستة جمهوريين فقط وقوفهم إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الخمسين للتصويت لصالح بدء المحاكمة. وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

مع ذلك، وصف كل من السيناتورين الجمهوريين جون ثون وسوزان كولينز القضية المعروضة يوم الأربعاء بأنها “مقنعة”.

ووصف ثون أداء فريق الادعاء من الحزب الديمقراطي بالفعال للغاية وقال: “أعتقد أنهم كانوا فعالين للغاية.” مضيفا: “كان لديهم عرض تقديمي قوي تم تجميعه بطريقة أعتقد أنها تجعله مقنعًا جدًا”.

وأضاف ثون: “أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد في وضع النقاط على الحروف من خلال دفوعاتهم بالرجوع لحساب ترامب على تويتر، وأعتقد أنني قلت إنهم قاموا بعمل فعال بالعودة إلى الوراء عدة أشهر وعرض هذا السجل العام “.

.@RepSwalwell: "Leader Schumer and the members of his protective detail had a near miss with the mob. They came within just yards of rioters and had to turn around."

Full #ImpeachmentTrial video here: https://t.co/0etZsyrwXD pic.twitter.com/ihkT0oAWxy

— CSPAN (@cspan) February 10, 2021