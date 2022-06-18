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نوفاتيك الروسية: لا محادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال بالقطب الشمالي

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2022 3:54 صباحًا
شعار شركة نوفاتيك الروسية

شعار شركة نوفاتيك الروسية

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قال ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيك الروسية لإنتاج الغاز اليوم الجمعة إن الشركة لا تجري محادثات مع شركة أرامكو السعودية بشأن مشاركتها في مشروع الغاز المسال 2 بالقطب الشمالي.

وأضاف أن شركته تهدف إلى بدء الخط الأول من هذا المشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2023.

وتابع ميخلسون، في حديثه للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن نوفاتيك سيكون لديها فكرة أفضل بحلول نهاية العام حول الجدول الزمني لاستكمال الخط الثاني من المشروع.

ومضى يقول إن الشركة تتوقع ارتفاع إنتاج الغاز بنحو 3% هذا العام مع انخفاض طفيف في إنتاج مكثفات النفط والغاز.

يشار إلى أن مشاريع روسيا في القطب الشمالي تشمل مشروع “يامال” للغاز الطبيعي المسال في شمال غرب سيبيريا، والذي يشكل 5 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2020، وتطوير مشروع الغاز الطبيعي “المسال-2 ” في القطب الشمالي الذي تبلغ كلفته 23 مليار دولار، والمقرر أن يصدّر أولى شحناته في عام 2023، ومشروع “سخالين-2” للتنقيب عن النفط والغاز في أقصى شرق روسيا.

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