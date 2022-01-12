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نولاند: مستعدون لمناقشة عضوية فنلندا والسويد في الناتو

12 - يناير - 2022

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند

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أعلنت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو في حال ورود طلب بهذا الشأن من أي من البلدين.

وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: “خلال فترة عمل الخمس إدارات التي كنت موظفة فيها، كنا نقول لفنلندا والسويد إنه في أي وقت عندما ستكونان مستعدتين لمناقشة العضوية (في الناتو) سنقوم بذلك”.

وأضافت أنه في حال تقدمت فنلندا أو السويد بمثل هذا الطلب، فسيتم تقييمهما وفقا لمعايير الناتو.

وبشأن روسيا قالت نولاند إن “الناتو لا يمثل أي خطر على روسيا في حال لم تعتزم هي أن تمثل أي خطر على الناتو”.

وفي إشارة إلى مطالب روسيا بعدم توسع حلف الناتو شرقا، قالت نولاند إنه “ليس لدى أحد حق الفيتو على انضمام أعضاء جدد في الحلف”.

وأكدت أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المفاوضات مع روسيا، مشيرة إلى أن المشاورات الأخيرة مع موسكو كانت “بناءة”.

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