نووي إيران.. المبعوث الأمريكي يتوجه إلى فيينا

قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الأربعاء، إن روب مالي المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات هذا الأسبوع بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

كبير مفاوضي إيران يطير إلى فيينا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني سيتوجه إلى فيينا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث ناصر الكنعاني قوله إن “باقري كني سيغادر طهران في غضون ساعات … خلال هذه الجولة من المحادثات التي ستعقد كالمعتاد بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ستُناقش الأفكار التي تطرحها الأطراف المختلفة”.

في الشهر الماضي، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

مسودة جديدة

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفا أنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.

وكتب بوريل في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز “لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة”، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.