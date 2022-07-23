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نووي إيران.. "خيبة أمل" فرنسية لعدم إحراز تقدم في المحادثات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2022 11:52 مساءً
ايمانويل ماكرون

ايمانويل ماكرون

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قال قصر الإليزيه في بيان اليوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي يونيو حزيران بدأت إيران في إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمثبتة بموجب الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى العالمية.

كما حث ماكرون على إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين قال إنهم “محتجزون تعسفيا” في إيران.

من جانبها، قالت الرئاسة الإيرانية مساء السبت إن فرنسا تدعم موقف طهران الرافض للعملية العسكرية لبعض دول المنطقة ضد سوريا.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي استمر لساعتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثار أزمة وكان يهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني.

وشدد في السياق على أن الاتفاق في الملف النووي مرتبط بحل القضايا مع الوكالة الدولية بالكامل وبتقديم الضمانات اللازمة منها.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال رئيسي لماكرون إن بلاده جاهزة للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا وحل الأزمة عبر الحوار السياسي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

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