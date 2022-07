نووي إيران وإرهاب الحوثي على طاولة المباحثات الأمريكية الأوروبية

تتحرك بريطانيا بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بهدف تسريع المشاورات في عدة ملفات أبرزها ملف إيران النووي ،ومبادرات السلام في اليمن.

هذا ما أعلنه وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، مساء أمس الثلاثاء، بتغريدة على حسابه على تويتر.

ملف اليمن

وأعلن أنه التقى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وكذلك وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن.

كما أضاف مستخدما صور أعلام الدول الأربع بدلا من ذكر أسمائها في تغريدته “من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير”.

وتابع “التقيت شخصيا لأول مرة الثلاثاء مع بلينكن وهايكو ماس (وزير خارجية ألمانيا) وجان إيف لو دريان (وزير خارجية فرنسا) لبحث التحديات والفرص التي تنتظرنا”.

يأتي هذا بعد شددت وزارة الخارجية الأميركية أمس على ضرورة التزام كافة الأطراف في اليمن بالمبادرة السعودية. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، في اتصال سابق مع العربية: “نرحب بقبول الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة السعودية”، مضيفاً “لا يوجد أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي”.

كما دعا إلى وجوب احترام الحوثيين للقانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية .

From pushing for peace in Yemen to preventing Iran from becoming a nuclear power, 🇬🇧 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 stand together as force for good.

Today @ABlinken @HeikoMaas @JY_LeDrian & I met in-person for the first time to discuss the challenges and opportunities that lie ahead

— Dominic Raab (@DominicRaab) March 23, 2021