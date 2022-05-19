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نووي إيران والتعاون الأمني على طاولة مباحثات غانتس في واشنطن

منذ ساعة واحدة
جانب من اللقاء بين غانتس وسوليفان
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ملفات عديدة حملها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى واشنطن، خلال زيارته التي استهلها فجر اليوم الخميس، ا أبرزها الملف الإيراني والتعاون الأمني.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “بدأ وزير الدفاع بيني غانتس زيارته الرسمية للولايات المتحدة اليوم في اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض”.

وأضافت: “في بداية النقاش، شدد الوزير غانتس على الرابطة الفريدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة. وشكر سوليفان والإدارة الأمريكية والتزام الرئيس (جو) بايدن على التعاون الأمني بين مؤسسات الدفاع المعنية”.

ووفق البيان، ناقش غانتس “تقدم إيران في برنامجها النووي إلى جانب أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

وشدد الوزير على ضرورة العمل عن كثب والاستعداد لأي سيناريو مستقبلي، “في إطار التعاون الدفاعي الممتاز لإسرائيل مع الولايات المتحدة والعلاقات المتنامية مع الشركاء الإقليميين”.

وإلى جانب الملف الإيراني، استعرض غانتس مع المسؤول الأمريكي الوضع في الأراضي الفلسطينية والعمليات الهجومية الأخيرة التي أدت إلى مقتل 20 إسرائيليا.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده “ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها وسيادتها”.

مستدركا أن “مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تواصل سياستها في تعزيز إجراءات بناء الثقة تجاه المدنيين الفلسطينيين غير المتورطين في نشاطات معادية”.

هذا ومن المقرر أن يلتقي غانتس خلال زيارته للولايات المتحدة، نظيره الأمريكي أوستن لويد.

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