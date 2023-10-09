الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
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نيبال تُعلن مقتل 10 من رعاياها في "إسرائيل".. وتتحرّك لإجلاء آخرين

منذ 10 دقائق
نيبال

نيبال

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أعلنت نيبال اليوم الإثنين، أنّ عشرة على الأقل من مواطنيها قتلوا في إسرائيل بعد العملية التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرة إلى أنّ مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية إجلاء آلاف آخرين يعملون ويدرسون هناك.

وقالت وزارة الخارجية إنّ أربعة نيباليين أصيبوا أيضًا في هجوم يوم السبت، وذكرت تقارير إعلامية أنّ كثيرين آخرين يحتمون في المخابئ.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال اليوم الإثنين، عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لمناقشة سبل إعادة المواطنين للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد: “يتم اتخاذ الترتيبات لإجلاء النيباليين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من إسرائيل”.

ويقول مسؤولون إن حوالي 4500 نيبالي يعملون في الأراضي المحتلة، معظمهم كمقدمي رعاية وأكثر من 100 يدرسون هناك في إطار برنامج “اكسب وتعلم”.

    المصدر :
  • رويترز

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