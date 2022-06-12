نيجيريا.. إطلاق سراح 11 راكبا اختطفوا في هجوم على قطار

قال وزير في الحكومة النيجيرية إن مسلحين أطلقوا سراح 11 راكبا اختطفوا خلال هجوم على قطار في شمال نيجيريا في نهاية مارس آذار، على الرغم أن عشرات آخرين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين.

وذكر جبيميسولا ساراكي وزير الدولة لشؤون المواصلات في بيان في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن الحكومة تعمل على ضمان إطلاق سراح جميع الركاب المختطفين.

ونُقل الركاب الذين أطلق سراحهم إلى مستشفى في أبوجا. ولم يوضح ساراكي كيف أو أين أطلق سراحهم أو ما إذا كان قد تم دفع فدية.

وفجرت عصابات مسلحة قضبان السكة الحديد بين أبوجا وكادونا في شمال البلاد وفتحوا النار على القطار الليلي يوم 28 مارس آذار مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت هيئة السكك الحديدية النيجيرية في بادئ الأمر إنها لا تعرف أين يوجد 168 شخصا حجزوا تذاكر للقطار وفقا لدفاتر الحجز. وعثر على معظمهم بعد ذلك في منازلهم لكن 65 منهم اعتبروا مفقودين.

وأظهر تسجيل فيديو أصدره المسلحون عددا من الأشخاص المحتجزين عرفوا أنفسهم أنهم من ركاب القطار.

وقال ساراكي “بقدر امتناننا لهذا التطور الإيجابي، فإننا ندرك معاناة جميع الضحايا وأسرهم الذين تحملوا وما زالوا يتحملون صدمة مروعة منذ الواقعة المأساوية”.

وقتلت العصابات المسلحة وخطفت المئات في نيجيريا طلبا للفدية مما روع المواطنين.

وقال الرئيس محمد بخاري في ذكرى يوم الديمقراطية اليوم الأحد إن النيجيريين قلقون من ارتفاع الإحساس بعدم الأمان لكنه تعهد بأن تعمل حكومته على احتواء الوضع وضمان السلامة وتأمين الانتخابات العامة المقررة في أوائل 2023.

وقال بخاري في كلمة بثها التلفزيون “أعيش يوميا مع الحزن والقلق على كل الضحايا الإرهاب والخطف”.