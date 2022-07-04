نيجيريا: الوقت غير مناسب الآن لإلغاء دعم الوقود

قال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد إن الوقت غير مناسب الآن لإلغاء دعم الوقود الباهظ التكلفة في نيجيريا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة أخرى تستحدث إجراءات لمساعدة مواطنيها في التغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.

ونيجيريا هي أكبر مصدًر للنفط في افريقيا لكنها ما زالت تجد نفسها مضطرة لاستيراد كل حاجاتها من الوقود تقريبا بسبب نقص في طاقة التكرير.

وألغت في وقت سابق هذا العام خططا لإنهاء دعم الوقود، وهو تحرك أثار قلق صندوق النقد الدولي.

وتعاني نيجيريا نقصا متقطعا في الوقود. ورفعت توقعاتها لعجز الميزانية مرتين هذا العام وزادت الاقتراض لتغطية تكلفة الدعم.

وإنتاج البلاد من المواد البترولية أقل أيضا من مستهدفات الحكومة، وخسرت مليار دولار في إيرادات مفقودة بسبب هجمات لسرقة النفط الخام في الربع الأول من هذا العام، بحسب الهيئة المنظمة للقطاع.

وقال محمد إن قانونا جديدا للصناعة يخصص أموالا للمجتمعات المنتجة للنفط سيوقف تلك الهجمات وألقى باللوم على سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ في خنق الاستثمار في القطاع.