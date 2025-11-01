نيجيريا تتعهد بمحاربة التطرف بعد إدراجها في قائمة أمريكية للدول المثيرة للقلق

تعهدت الحكومة النيجيرية اليوم السبت بمواصلة مكافحة التطرف العنيف، وقالت إنها تأمل أن تظل واشنطن حليفا وثيقا لها بعد أن أدرج الرئيس دونالد ترامب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في قائمة أمريكية للدول التي تثير “قلقا خاصا” بسبب ما قال إنها تهديدات للمسيحيين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية النيجيرية “ستواصل الحكومة الاتحادية في نيجيريا الدفاع عن جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين. وعلى غرار أمريكا، ليس لنيجيريا خيار سوى الاحتفاء بالتنوع الذي يمثل أعظم نقاط قوتنا”.

وأضافت الوزارة “نيجيريا دولة تخاف الله ونحترم فيها العقيدة والتسامح والتنوع والاندماج، بما يتوافق مع النظام الدولي القائم على القواعد”.

وأعلن ترامب أمس الجمعة إدراج نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا وأكثرها سكانا، على قائمة “الدول المثيرة للقلق بشكل خاص”، وهي الدول التي تصنفها واشنطن على أنها ضالعة في انتهاكات للحريات الدينية.

وتضم القائمة الصين وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وباكستان.

وكان الرئيس الجمهوري قد أدرج نيجيريا في القائمة خلال فترة ولايته الأولى، لكن خليفته الديمقراطي جو بايدن أزالها من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2021.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة دون تفاصيل “تواجه المسيحية تهديدا وجوديا في نيجيريا. آلاف المسيحيين يُقتلون. الإسلاميون المتشددون مسؤولون عن هذه المذبحة الجماعية”.

وتضم نيجيريا أكثر من 200 مجموعة عرقية تعتنق المسيحية والإسلام وديانات أخرى وتتمتع بتاريخ طويل من التعايش السلمي إذ تنتشر المساجد والكنائس في مدنها.

لكنها شهدت أيضا أعمال عنف تتداخل فيها الخلافات الدينية أحيانا مع مصادر خلاف أخرى مثل الانقسامات العرقية أو الصراع على الأراضي وموارد المياه الشحيحة.

وعلى مدى 15 عاما، روعت جماعة بوكو حرام المسلحة المتشددة أيضا شمال شرق نيجيريا في تمرد أدى إلى مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المسلمين.

وطلب ترامب من لجنة المخصصات في مجلس النواب دراسة هذه المسألة وتقديم تقرير له. وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت لجنة فرعية في الكونجرس الأمريكي جلسة استماع حول مقتل مسيحيين في نيجيريا.

وكتب رئيس لجنة المخصصات النائب توم كول في منشور على منصة إكس أمس الجمعة أن هذا التصنيف “يبعث برسالة قوية: الولايات المتحدة لن تتجاهل اضطهاد المسيحيين”.