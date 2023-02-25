نيجيريا.. تعثر بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

كان من المقرر بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية النيجيرية في الساعة 8:30 صباحا (0730 بتوقيت جرينتش)، لكن لم تفتح مراكز التصويت أبوابها في الوقت المحدد بينما اصطف الناخبون في بعض الأحيان في ظل غياب مسؤولي الانتخابات، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وفي انتخابات سابقة اشتكى الناخبون في بعض المناطق من تأخر فتح مراكز التصويت لساعات أو عدم فتحها على الإطلاق.

يتنافس في الانتخابات اثنان من المخضرمين السياسيين من الحزبين الرئيسيين ومرشح من حزب صغير تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة بفضل دعم الناخبين الشباب. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها التنافس غير محسوم لمرشح بعينه منذ تحول نيجيريا من حكم الجيش إلى الديمقراطية في عام 1999.

ويترك بخاري، وهو جنرال جيش متقاعد، السلطة بعد أن أمضى ثماني سنوات وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور لكنه لم يتمكن من الوفاء بتعهداته بإعادة النظام والأمن إلى ربوع نيجيريا، أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا.

وتم تسجيل أكثر من 93 مليون شخص للتصويت لانتخاب الرئيس المقبل وأعضاء الجمعية الوطنية. وستفتح مراكز الاقتراع وعددها نحو 176600 بين الساعة 8:30 صباحا و2:30 ظهرا (0730 إلى 1330 بتوقيت جرينتش).