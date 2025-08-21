الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
نيجيريا تكشف عن ترحيل 102 أجنبي ضمن مكافحة واسعة للجرائم الإلكترونية

عنصر من الشرطة في نيجيريا

أعلنت الوكالة المعنية بمكافحة الفساد في نيجيريا اليوم الخميس ترحيل 50 صينيا وتونسيا واحدا أدينوا بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، وذلك في إطار حملة على شبكات جرائم إلكترونية تقودها جهات أجنبية.

وقال ديلي أويوالي المتحدث باسم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان إنه جرى ترحيل 102 شخص منذ أن أطلقت اللجنة حملتها بالشراكة مع جهاز شؤون الهجرة في 15 أغسطس آب.

وأضاف أن الصينيين والتونسي من بين نحو 200 أجنبي جرى القبض عليهم في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، خلال مداهمة استهدفت واحدة من أكبر عصابات الجرائم الإلكترونية في البلاد.

وفي أواخر العام الماضي ألقت اللجنة القبض على ما يقرب من 800 شخص داخل مبنى في لاجوس يُعتقد أنه مركز لمحتالين استدرجوا ضحاياهم من خلال عروض رومانسية ثم طلبوا منهم تسليم أموالهم للاستثمار في عملات مشفرة وهمية.

