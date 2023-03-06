نيجيريا.. مرشح رئاسي سابق يقود مسيرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات

قاد المرشح السابق لانتخابات الرئاسية النيجيرية عتيق أبو بكر الاثنين المئات من أنصاره في احتجاج سلمي على طريقة إدارة اللجنة الانتخابية للانتخابات التي جرت الشهر الماضي والتي فاز بها مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو.

وجاء عتيق و أعضاء بارزون في حزب الشعب الديمقراطي المعارض على رأس مسيرة من المناصرين توجهت إلى مكاتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في العاصمة الاتحادية أبوجا حيث تقدموا بالتماس.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات فوز تينوبو في الانتخابات التي جرت في 25 فبراير\شباط بعد حصوله على 37 بالمئة من الأصوات مقابل 29 بالمئة لعتيق، بينما حصل مرشح حزب العمال بيتر أوبي على 25 بالمئة.

لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج ويعتزمان الطعن فيها.

وقال عتيق لأنصاره الذين احتشدوا خارج مكاتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “انتُهكت كل أحكام قانون الانتخابات الحالي، لنا الحق في الاحتجاج بموجب الدستور، ولا يمنعنا ذلك من الذهاب إلى المحكمة”.

وقدم مسؤول في حزب الشعب الديمقراطي الالتماس إلى مسؤول في لجنة الانتخابات.

وأعلن الحزب في التماسه، الذي اطلعت عليه رويترز، رفض نتيجة الانتخابات وطلب من اللجنة الانتخابية أن تشرح سبب استمرارها في إعلان النتائج بعد أن أثار الحزب مخاوف من حدوث مخالفات في أثناء فرز الأصوات.