نيجيريا.. مسلحون يهاجمون عمالاً صينيين ويقتلون موظفين بهيئة أمنية

منذ 11 دقيقة
عناصر من القوات الأمنية في نيجيريا

قال متحدث باسم هيئة الأمن والدفاع المدني النيجيرية، اليوم السبت، إن مسلحين قتلوا ثمانية من موظفيها وخطفوا عمالا صينيين في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا، مضيفا أنه تم إنقاذ العمال الصينيين في وقت لاحق.

وقع الحادث أمس الجمعة عندما هاجمت مجموعة من الخاطفين المسلحين المشتبه بهم رتلا تابعا للهيئة شبه العسكرية ومواطنين صينيين يعملون في شركة أسمنت محلية.

وقال أفولابي باباوالي المتحدث باسم الهيئة إن قوات الأمن أنقذت أربعة عمال صينيين بينما لا يزال أحد العمال مفقودا. وأضاف أن ثمانية من عناصر الهيئة قُتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة.

تشهد نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي يشنها مسلحون، معظمها في شمال البلاد، لكن عصابات الخطف تنشط أيضا في الجنوب وتستهدف المدنيين للحصول على فدى.

    المصدر :
  • رويترز

