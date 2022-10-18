نيجيريا.. مسلّحون يقتلون ويخطفون عددًا من العمّال في أحد المستشفيات

أعلن مصدران أنّ مسلّحين خطفوا عشرة على الأقل من أفراد طاقم الرعاية الصحية، وقتلوا عددًا غير محدد بعدما هاجموا مستشفى عامًا في ولاية النيجر بنيجيريا.

وخطف مسلحون وقتلوا المئات في أنحاء شمال غرب نيجيريا، بهدف الحصول على فدية.

وقال مسؤولون في ولاية نيجر إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة سيطرت على الكثير من التجمعات السكانية في الولاية، وقدمت لقرويين المال وضمتهم إلى صفوفها ليقاتلوا الحكومة.

في السياق، أشار المصدر الطبي إلى أن أكثر من عشرين من العاملين في المستشفى وأقارب المرضى اختُطفوا، في حين قال المصدر الأمني إن شخصين قُتلا بعدما هاجم المسلحون المستشفى العام بأعداد كبيرة في لاباي.

وقال “ساني بيلو”، حاكم ولاية النيجر، إن عددًا من الأشخاص قُتلوا خلال هجوم على مستشفى جولو العام، وإن المسلحين خطفوا عددًا غير محدد من بينهم عدد من أفراد الطاقم الطبي.

ولم يُحدد عدد القتلى.