نيجيريا.. مقتل 11 من مسلحي تنظيم الدولة بشمال شرق البلاد

قال الجيش النيجيري، اليوم الثلاثاء، إن قواته قتلت ما لا يقل عن 11 مسلحا ينتمون لتنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا في عمليتين منفصلتين في شمال شرق البلاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتفكيك شبكات المتمردين في المنطقة.

وأفاد بيان صدر عن قوة المهام المشتركة التي تقود جهود مكافحة الإرهاب في شمال شرق نيجيريا بأن المواجهات وقعت أمس على طريق باجا كروس كاوا في ولاية بورنو وفي أومبو بمنطقة إدارة ماداجاي المحلية بولاية أداماوا.

وفي الواقعة الأولى تعرضت دورية بالقرب من جارين جيوا بمنطقة إدارة كوكاوا المحلية لكمين نصبه مقاتلو الجماعة بتفجير قنبلة بدائية ثم إطلاق النار.

وصد الجنود الهجوم وقتلوا ثمانية مسلحين، منهم اثنان من كبار القادة الميدانيين. وقال الجيش إن القوات صادرت 14 دراجة نارية وبنادق هجومية وذخائر ومواد لوجستية أخرى.

وفي عملية منفصلة بولاية أداماوا، قتلت القوات مدعومة بحراس وصيادين محليين ثلاثة مسلحين آخرين وصادرت أسلحة ومعدات اتصال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات النيجيرية في أي من العمليتين.

وقال الجيش إن العمليتين كانتا جزءا من حملة أوسع نطاقا لتقويض قدرات المتمردين وإعادة السلام إلى المجتمعات المحلية المتضررة من أعمال العنف المستمرة منذ سنوات.

وتسبب مسلحون من جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا المنشق عنها في مقتل عشرات الآلاف في نيجيريا وتشريد الملايين في منطقة بحيرة تشاد.