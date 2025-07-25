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نيجيريا.. مقتل 14 على يد مسلحين في وسط البلاد

منذ 38 دقيقة
خريطة نيجيريا

خريطة نيجيريا

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قال زعيم محلي الجمعة إن مهاجمين مسلحين نصبوا كمينا لسيارة أثناء عودتها من سوق في منطقة بوكوس بوسط نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 14 راكبا بينهم نساء ورضع.

ووقع الهجوم في وقت قريب من ظهيرة أمس الخميس 24\7\2025 لدى عودة سيارة تقل أشخاصا من سوق بوكوس الشهير في ولاية بلاتو المنكوبة بالعنف.

وقال فارماسوم فودانج، رئيس منتدى بوكوس للتنمية الثقافية، إن المهاجمين اعترضوا السيارة ثم فتحوا النار.

وأوضح فودانج في بيان أن “من بين القتلى نساء وأطفالا صغارا”.

وتأتي أحدث أعمال القتل في أعقاب دعوات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة بلاتو الريفية، وهي واحدة من الولايات التي تتمتع بالتنوع العرقي والديني بوسط نيجيريا، حيث أدت الصراعات الطائفية إلى مقتل مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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