نيجيريا.. مقتل 16 شخصا في هجوم مسلح

قتل 16 شخصا على الأقل، الجمعة، في هجوم شنه مسلحون في قرية نيجيرية، وفقا لما ذكره مسؤول محلي وشاهد عيان.

وأصيب في الهجوم، الذي وقع في قرية تارا بولاية سوكوتو بشمال غربي نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر 9 أشخاص آخرين.

ووفقا للمسؤول وشاهد العيان، فقد وقع الهجوم قبل الفجر، ويعتقد أن منفذيه واحدة من عصابات قطاع الطرق التي تقوم بعمليات قتل ونهب وتنشر الرعب في المنطقة منذ سنوات.

وقال أحد القرويين “وصلوا على دراجة نارية وفتحوا النار على القرية.. دفنا 16 شخصا بعد ظهر اليوم. اصيب تسعة اخرون بجروح خطرة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقد أكد هذه الحصيلة المسؤول المحلي، سايدو نينو إبراهيم، مشيرا إلى أن الجرحى يعالجون في المستشفى.

وأوضح المسؤول أن المهاجمين “استولوا على أكثر من 100 بقرة”، بحسب الوكالة الفرنسية.

وأشار إبراهيم إلى أن قطاع الطرق “ينفذون هجمات على قرى هذه المنطقة… ينتقلون من قرية إلى أخرى ويقتلون وينهبون”.

وأكدت الشرطة من جهتها في بيان، حصول هجوم في تارا، دون الخوض في التفاصيل.

وعبّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء عن قلقها من “تصاعد العنف في شمال غرب نيجيريا”.

وقالت المفوضية “خوفا من مجموعات مسلحة ومن العنف بين المجتمعات المحلية، توجه أكثر من 7660 لاجئا نيجيريا إلى مارادي” في النيجر المجاورة منذ بداية العام.