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نيجيريا.. مقتل 22 على الأقل في هجومين بشمال شرق البلاد

منذ 19 ساعة
علم نيجيريا

علم نيجيريا

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قال سكان والشرطة النيجيرية إن من يشتبه في أنهم مسلحون إسلاميون قتلوا 22 شخصا على الأقل وأصابوا عددا آخر في هجومين منفصلين مطلع هذا الأسبوع بشمال شرق البلاد، في أحدث الهجمات بالمنطقة المنكوبة بالعنف المسلح.

تواجه المنطقة الشمالية الشرقية في نيجيريا تمردا طويل الأمد تقوده في المقام الأول جماعة بوكو حرام المتشددة وتنظيم الدولة الإسلامية بغرب أفريقيا.

وقال محمد شيهو تيمتا مسؤول منطقة جووزا بولاية بورنو إن من يشتبه في أنهم مسلحون نصبوا كمينا يوم السبت مما أودى بحياة 10 مدنيين واثنين من مسؤولي الأمن. وأصيب اثنان آخران في الهجوم.

وفي ولاية أداماوا المجاورة، قال سكان إن مسلحين يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام قتلوا 10 أشخاص وأصابوا عددا آخر في هجوم على قرية كوبري وقع يوم السبت أيضا.

وقال المتحدث باسم الشرطة سليمان يحيى اليوم الاثنين إن الهجوم استهدف صيادين وأعضاء قوة مهام مشتركة مدنية وإن الشرطة في أداماوا نشرت المزيد من الأفراد في كوبري الواقعة بمنطقة هونج.

وقال حاكم ولاية بورنو هذا الشهر إن جماعة بوكو حرام استأنفت الهجمات وعمليات الخطف مما بدد مكاسب سابقة حققتها قوات الأمن.

    المصدر :
  • رويترز

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