نيجيريا.. مقتل 25 على الأقل بهجوم في ولاية بورنو

قالت الشرطة ومصادر محلية الخميس إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه متشددون إسلاميون في بلدة تشتهر بصيد الأسماك في ولاية بورنو النيجيرية.

وربط مفوض الشرطة عبده عمر الهجوم في ديكوا بمسلحي بوكو حرام. وقال إن شرطيا قتل في حادث منفصل.

وتقع ديكوا على مقربة من غابة سامبيسا في شمال شرق نيجيريا وهي معقل لجماعة بوكو حرام التي تخوض مواجهات مع مسلحي ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذين ينشطون أيضا في المنطقة.

وقال بولاما مودو، وهو أحد سكان المنطقة وساعد الجيش في جهوده بعد الهجوم، إن 33 صيادا قتلوا إجمالا. وأوضح أنه تم العثور على 25 جثة في موقع الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء وتم العثور على ثماني جثث أخرى الخميس.

وذكر آخر أن المسلحين يشتبهون في أن الصيادين كانوا يقدمون معلومات للجيش بعد أن هاجمتهم قواته قبل أسابيع. ويبتز المتمردون الصيادين للحصول على إتاوات.

وأودى تمرد بوكو حرام الذي اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2009 بحياة أكثر من 350 ألف شخص وأجبر الملايين على النزوح عن ديارهم.