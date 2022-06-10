السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيجيريا.. مقتل 25 في هجمات لمسلحين في شمال شرق البلاد

منذ 11 ساعة
عناصر من الشرطة النيجيرية

عناصر من الشرطة النيجيرية

A A A
طباعة المقال

أفاد اثنان من السكان ومصدر عسكري الجمعة، بأن من يشتبه في أنهم مسلحون إسلاميون قتلوا 25 شخصًا في قرية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.

وتقول وكالات إغاثة إن تمردًا تشنه جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في شمال شرق نيجيريا وجنوب تشاد قتل الآلاف وشرد الملايين على مدى أكثر من عقد.

في السياق، قال اثنان من السكان إن مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية لقرية بوبوشي موكدالا، في منطقة ديكوا من ولاية بورنو، وأطلقوا النار على الناس الذين كانوا يبحثون عن خردة معدنية في منطقة غابات قريبة.

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام ،:”أحصينا 25 جثة ونقلنا من أصيبوا برصاصات للمستشفى العام في بلدة ديكوا”.

الى ذلك، اشار عضو في المجلس المحلي في البلدة لرويترز الى أن هناك أطفالًا من بين القتلى.

ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات ورسائل على هاتفه تطلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مطار دمشق الدولي
تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق بعد هجوم إسرائيلي
قوات مسلحة في الكونغو
اتهامات متبادلة بين الكونجو ورواندا بإطلاق صواريخ عبر الحدود
إستونيا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على تصريحات بوتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!