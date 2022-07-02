نيجيريا.. مقتل 30 جنديا في كمين بعد هجوم مسلح على منجم

قالت ثلاثة مصادر اليوم السبت إن ما لا يقل عن 30 جنديا نيجيريا قُتلوا في كمين بعد أن هاجم مسلحون منجما في منطقة شيرورو بولاية النيجر الأسبوع الماضي.

وكان القتلى من بين قوات الأمن التي انتشرت للبحث عن عمال المنجم، ومنهم أربعة صينيين قيل إنهم تعرضوا للخطف خلال الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء.

وقال إيمانويل عمر مفوض الأمن الداخلي في شمال غرب النيجر في البداية إن عددا غير معلوم من الأشخاص قتلوا خلال الهجوم على المنجم الواقع في قرية أجاتا أبوكي.

وقال مصدران بالجيش في شيرورو ومينا عاصمة ولاية النيجر اليوم إنه عندما خرجت قوات الأمن في استجابة لبلاغ الهجوم نصب المسلحون لها كمينا وأطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل 30 جنديا كانوا يستقلون ثلاث شاحنات.